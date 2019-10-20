تطبيق يذكر مرضى القلب بالدواء

المصدر: دبي - فاتن صبح

أكد المؤتمر السنوي لأمراض القلب والشرايين في الأرجنتين، حسب دراسة ذات علاقة تم استعراضها، أن اللجوء إلى تطبيق تذكير على الهواتف الذكية يساعد مرضى القلب على تناول أدويتهم في الوقت المناسب أكثر مما تفعل التعليمات المكتوبة.

وقال الدكتور كريستيان غارمينديا، المسؤول عن الدراسة من مؤسسة أمراض القلب والشرايين في بوينس أيريس: «لقد وضعنا فرضية تقول إن التطبيق سيساعد المرضى على الالتزام بتناول الدواء بنسبة 30%، إلا أن التأثير جاء أكبر من النسبة المتوقعة. وقد نجح التطبيق بالفعل في تنبيه المرضى إلى تناول الأدوية في مواعيدها، كما باتت لديهم معرفة أفضل حيال السبب الذي يقف وراء وصف الأدوية المحددة، وصار بإمكانهم التحقق مع الطبيب المختص بمدى الامتثال».

واختبرت الدراسة مدى تأثير التطبيق الهاتفي الذكي على الامتثال لتناول الدواء، فتبين للباحثين أن مرضى القلب الـ90 الذين تم وصلهم بالتطبيق وخضعوا للدراسة على مدى 90 يوماً كانوا يتناولون أدويتهم بالشكل الصحيح في مواعيدها مقارنةً بالمرضى الذين تلقوا الرعاية التقليدية.