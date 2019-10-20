علم الإمارات يرفرف فوق قمة «هيملونج هيمال» الشاهقة

المصدر: كاتماندو (نيبال)- وام

نجح فريق من أعضاء القوات المسلحة الإماراتية في تسلق قمة جبال «هيملونج هيمال» الشاهقة البالغ ارتفاعها «7126» متراً، ضمن سلسلة جبال الهيمالايا الواقعة على مسافة 150 كم شمال غربي العاصمة النيبالية كاتماندو.

وشارك فريق مكوّن من 16 منتسباً من قواتنا المسلحة في المغامرة، وتمكن ثلاثة من أعضائه من الوصول إلى قمة «هيلموج هيمال» في ظروف صعبة وبالغة الخطورة.

واضطر أعضاء الفريق إلى التراجع قليلاً بسبب ظروف الصقيع الناتج عن الانخفاض الشديد في درجات الحرارة، التي وصلت إلى أقل من 25 درجة مئوية تحت الصفر، لكن ثلاثة من أعضاء الفريق أصروا على تحدي الظروف المناخية القاسية، والسير بعكس اتجاه الرياح حتى الوصول إلى القمة بعد نحو تسع ساعات من انطلاقهم من معسكرهم الواقع على ارتفاع 6000 متر.

ويعد هذا إنجازاً مميزاً لأعضاء فريق قواتنا المسلحة محمد الظهوري وعبد العزيز التميمي وطارق الزرعوني، الذين لهم سجل حافل بالإنجازات، إذ سبق أن تمكنوا من الوصول إلى قمة إفرست عام 2016. ويعكس هذا الإنجاز مدى الثبات الكبير والعزيمة الصلبة وروح التحدي التي يتمتع بها أفراد قواتنا المسلحة، وقدرتهم على مواجهة وتخطي أصعب الظروف المناخية والبيئية.

ويعتبر الوصول إلى قمة «هيملونج هيمال» بمنزلة التمهيد للوصول إلى قمة «مانسالو»، وهي إحدى قمم جبال الهمالايا التي يبلغ ارتفاعها نحو 8000 متر، وذلك في عام 2021. وسيكون الوصول إلى قمة «مانسالو» جزءاً من الاحتفالات بالذكرى السنوية الخمسين لتأسيس دولة الإمارات.