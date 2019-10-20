سموم في غذاء الأطفال!

المصدر: دبي - البيان

كشف تقرير جديد ومروع أن نسبة كبيرة من أغذية الأطفال تحوي معادن ثقيلة وسامة، وفقاً لاختبار شمل 168 من الأغذية في الولايات المتحدة، وفق ما نقلت «ديلي ميل» البريطانية.

ووجد الباحثون أن 95% من أغذية الأطفال المختبرة، تحتوي على معدن واحد أو أكثر. وعلى وجه التحديد، يحتوي 94% من الطعام على الرصاص، و75% على الكادميوم، و73% يحتوي على الزرنيخ، و32% من الغذاء المختبر يحتوي على الزئبق.

ومن بين الأطعمة التي تشكل أكبر خطر للتعرض للمعادن الثقيلة، الغذاء الذي يعتمد على الأرز والجزر والبطاطا الحلوة وعصائر الفاكهة.

وفي التقرير، اختبر فريق البحث 168 نوعاً من الأطعمة. كما اختبروا 4 معادن سامة وثقيلة: الزرنيخ والكادميوم والرصاص والزئبق. وأظهرت النتائج أن واحداً من كل 4 أغذية للأطفال، احتوى على جميع المعادن الأربعة.