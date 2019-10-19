امرأة تنجو من عجلات قطار بأعجوبة

المصدر: دبي - البيان

هرع عدد من الركاب في محطة قطارات في بوينس آيرس بالأرجنتين لإنقاذ امرأة سقطت بشكل مفاجئ على سكة حديدية، على بعد أقدام من قطار قادم، كما نقل موقع «سي إن إن» بالعربي.

وأظهرت كاميرات المراقبة رجلاً يقف خلف المرأة، يسقط فجأة للأمام ليرتطم رأسه بظهر المرأة الواقفة عند حافة منصة انتظار القطار، لتسقط المرأة في خندق السكة الحديدية.

وعلى الفور تداعى الركاب نحو المرأة، وكان القطار مقبلاً على بعد أمتار قليلة، ولكنهم نجحوا في تنبيه السائق الذي تمكن من إيقاف القطار في وقت مناسب. ما مكّن الركاب من التقاط المرأة التي كان يبدو أنها فقدت وعيها.