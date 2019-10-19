النبات يلتقط صور «سيلفي»

المصدر: إعداد: نهى حوّا

تمكن علماء من تمكين النبات من التقاط صور «سيلفي»، في خطوة ترمي إلى تسهيل مراقبة الحياة البرية في الغابات المطرية.

وذكرت «ذا تلغراف» البريطانية، أن التقاط أول «سيلفي» تم أخيراً بمساعدة علماء من جمعية علم الحيوان في لندن، تمكنوا من ابتكار كاميرا تعمل عن طريق استخدام الطاقة التي تولدها النباتات.

وفي التجربة، قام العلماء بتركيب خلايا وقود جرثومية لشحن نبتة لالتقاط صورة «سيلفي»، كان هدفهم النهائي استخدام النباتات لتشغيل كاميرات وأجهزة استشعار في البرية لتفسير البيانات عن بعد. نجحت التجربة أخيراً، مع التقاط نبتة من نوع السرخس البكر، صور «سيلفي» من دون أي تدخل بشري.