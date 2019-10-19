قرية من 54 كعكة مخبوزة

المصدر: دبي - البيان

أمضت خبازة في بريطانيا ثلاثة أشهر تبتدع نسخة عن قرية بمدينة ديربشير ديلز بإنجلترا، عن طريق تحويل 54 كعكة فواكه إلى مبانٍ ومنازل ومتاجر وحانات مع كل تفاصيلها من طاولات وأكواب وغيرها.

وأفاد موقع «ديلي ميل» بأن الخبازة لين نولان استخدمت كعكات فواكه خبزها محليون، مستخدمين في صنعها 608 بيضات و66 رطلاً من الزبدة و73 رطلاً من الطحين و12 مرطباناً من مربى المشمش و462 رطلاً من التزيين.

من المقرر عرض ثمار عملها لستة أسابيع في كنيسة سانت لورانس في قرية «إيام» حيث سيتم بيعها بالمزاد من أجل جمع المال لخدمة حافلة لمجتمع القرية. تصور الكعكات متاجر القرية ومتاجرها ومنارتها ومتحفها، وحتى نموذجاً عن حافلة صغيرة للنقل في القرية. وتقول لين نولان عن إبداعها: «استغرق التزيين وحده 645 ساعة عمل، لكن النتيجة تستحق كل هذا الجهد. فالناس كانوا ينظرون داخل المباني ويشهقون عندما يرون التفاصيل عبر النوافذ».

بائعة الزهور المتقاعدة تعيش في قرية يولغريف مع زوجها المتقاعد أيضاً. وبدأت الاستعداد للكعكة في يناير بطلب من سكان قرية «إيام» الذين لفتتهم إبداعاتها الصغيرة.