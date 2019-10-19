لص «مهذب» يقبّل رأس عجوز

المصدر: دبي - البيان

أظهرت كاميرا مراقبة داخل صيدلية بمدينة أمارانتي شمالي البرازيل، لصاً يرتدي خوذة وهو يتحدث إلى امرأة عجوز، قبل أن يقبل رأسها، فيما شبك موظف الصيدلية يديه خلف رأسه بينما يقوم شريك اللص بالسرقة تحت تهديد السلاح، كما نقلت «سكاي نيوز عربية».

واتضح أن المرأة العجوز عرضت على اللص أن يأخذ ما تحمله من مال خوفاً من أن يؤذيها، لكن الأخير أخبرها أنه لا يحتاج نقودها، وبدلاً من ذلك طبع قبلة على رأسها.

وقال صاحب الصيدلية صموئيل ألميدا لموقع «جي 1» الإخباري المحلي، إن الرجال دخلوا الصيدلية وطلبوا من الموظف أن يعطيهم كل الأموال الموجودة في الصندوق.

وأضاف ألميدا إن المرأة اقتربت بعد ذلك من أحد اللصين وسألته أن يأخذ ما معها من مال، لكنه بدلاً من ذلك قبلها، وقال: «لا يا سيدتي، احتفظي بهدوئك، لا أريد أموالك».

وسطا اللصان على مبلغ يعادل 240 دولاراً، إضافة إلى مجموعة من الأدوية والمنتجات الصيدلانية. وبعد السرقة، انتشر رجال الشرطة في الحي بحثاً عن المشتبه بهما من دون أن ينجحوا بذلك، فيما لا يزال اللصان طليقين.