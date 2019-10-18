شاهد.. مواجهات دامية في اعتقال نجل "إمبراطور المخدرات" بالمكسيك

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت السلطات المكسيكية اعتقال أحد أبناء يواكيم "ال تشابو" غوزمان، المسجون في الولايات المتحدة بتهمة الاتجار بالمخدارات، إلى جانب ثلاثة أشخاص آخرين إثر عملية اطلاق النار.

واندلعت اشتباكات مسلحة عنيفة في مدينة كولياكان المكسيكية، بعد أن حددت قوات الأمن موقع أوفيديو غوزمان لوبيز.

وقال وزير الأمن المكسيكي ألفونسو دورازو: إن ثلاثين (30) عنصرا من الحرس الوطني والجيش كانوا يقومون بدورية في عاصمة ولاية سينالوا، عندما جرى إطلاق النار عليهم من منزل، فردوا على الهجوم بإطلاق النار، ووجدوا أوفيديو داخل المنزل، الذي طوقته عناصر مدججة بالسلاح وأكثر عددا، فقررت السلطات تعليق العملية بحسب "يورونيوز".

وفي ظل تبادل إطلاق النار دعت السلطات الأهالي إلى عدم الخروج إلى الشوارع البقاء في منازلهم، أما الأهالي الذين كانوا في مكان المواجهات فقد فروا تاركين سياراتهم في الشوارع.

وتنقسم عصابة سينالوا القوية بين ابن التشابو من جهة وإسماعيل المايو زامبادا، أحد مؤسسي المنظمة نفسها.

وكان التشابو حكم عليه بالسجن مدى الحياة، إثر إدانته خلال شهر يوليو الماضي. وهو يعد أقوى تاجر مخدرات في العالم، إذ إنه أدخل إلى الولايات المتحدة 1200 طن من الكوكايين على الأقل على مدى 25 سنة، ورغم اعتقاله فإن المنظمة تواصل إيصال معظم المخدرات إلى الولايات المتحدة.

إلى ذلك، قالت وكالة رويترز على حسابها في تويتر إن مسلحين تمكنوا من تحرير ابن شابو من قبشة الشرطة.