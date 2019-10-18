دبي بطلة كليب «جوبينغ» الكوري

المصدر: دبي ـ غسان خروب

أيام قليلة مرت على إطلاق فرقة «سوبر ام» الكورية لأول ألبوماتها الذي حمل عنوان (SuperM)، وسرعان ما حط الألبوم على عرش قائمة «بيلبورد» الموسيقية، بعد تحقيقه لمبيعات هائلة في الولايات المتحدة، ارتفاع أسهم الفريق الكوري في أمريكا، صاحبه ارتفاع في عدد مشاهدات كليبه الجديد «جوبينغ» (Jopping) على موقع «يوتيوب»، حيث تجاوزت حاجز الـ 30 مليون مشاهدة في غضون أيام قليلة، فيما كانت الأغنية على رأس قائمة الألبوم الجديد.

في هذا الكليب لم يحضر أعضاء الفرقة الكورية الشابة فقط، وإنما حضرت دبي أيضاً وتجلت فيه بكامل أناقتها، بعد أن لعبت فيه دور البطولة، حيث اختارها أعضاء الفريق مكاناً لتصوير الكليب الذي اقتنص أكثر من مليوني «لايك» على موقع يوتيوب، وتناقلته حسابات معجبي الفرقة على مواقع التواصل الاجتماعي.

مشاهد كليب «جوبينغ»، صورت في شارعي الأصايل والسعادة، وأيضاً منطقة أبراج بحيرات جميرا، بالإضافة إلى صحراء دبي، وكذلك جسر الميدان، الذي سبق له أن احتضن مشاهد كليب «نيو لوك» للمغنية البريطانية ريتا أورا التي صورته في يوليو الماضي، كما حلق أعضاء الفريق في سماء «دانة الدنيا»، ليقدموا مشهداً جميلاً للإمارة، التي بكامل هيئتها وأناقة برج خليفة وبناياتها العالية في مشهد آخر، وذلك وفق كليب الكواليس الذي نشرته لجنة دبي للإنتاج التلفزيوني والسينمائي، أمس، على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي.

في الكليب الجديد، يسير أعضاء الفرقة على خط «كي بوب» ذلك الإيقاع الذي نشأ في كوريا الجنوبية أصلاً، ومنها امتد لدول العالم، ليبدو من خلاله أن الفرقة قد تمكنت من الصعود إلى القمة، بعد أن تمكنت من احتلال عرش «بيلبورد»، لتكون الفرقة الكورية الثانية التي تحقق هذا الإنجاز بعد فرقة «بي تي اس».