"مرموط وثعلب".. أفضل صورة للحياة البرية في العالم

المصدر: البيان الإلكتروني

تم مؤخرا توزيع جائزة "Wildlife Photographer of the Year" (صورة العام للحيوان)؛ أقدم وأشهر مسابقات تصوير الطبيعة في العالم، على الفائزين بألقابها في جميع الفئات.

وقد تتنافست أكثر من 48000 صورة من 100 دولة هذا العام للفوز بجائزة في واحدة من 19 فئة من مسابقة مصور الحياة البرية للعام 2019، التي نظمها متحف التاريخ الطبيعي في لندن.

وتوضح الصور الفائزة التي اختارتها لجنة تحكيم دولية لإبداعها وتميزها الفني، جمال عالم الحيوان وأحيانًا قسوته.

الجائزة الكبرى لـ "المرموط والثعلب"

وحصل المصور الصيني Youngqing Bao على جائزتين للقطة لحيوان المرموط، وهما مصور الحيوانات لهذا العام وأفضل صورة في فئة "سلوك الثدييات"، وفق (futura-sciences).

ففي جبال تشيليان، وهي سلسلة جبلية شمال الهضاب التبتية في الصين، قام يونغ كينغ باو بتتبع الثعلب لمدة ساعة قبل أن يرى مرموطا جائعًا يخرج من جحره، ليتغذى على العشب، ما أثار انتباه الثعلب الجائع بدوره، ووقع تماس بينهما، الذي انتهزه المصور ليخرج لنا بهذه الصورة الرائعة.