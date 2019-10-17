الأمير ويليام وزوجته يستقلان "توك توك" بالزي الباكستاني

المصدر: وكالات

ظهر دوق ودوقة كامبريدج الأمير ويليام، وزوجته كيت ميدلتون، بالزي الباكستاني المعروف والمميز، أثناء استقلالهما لـ"توك توك" في زيارتهما للعاصمة الباكستانية، إسلام آباد.

وحظيت الصور التي تم التقاطها أثناء مراسم استقبال الأمير البريطاني وزوجته، بانتشار واسع على مواقع التواصل الاجتماعي. وذلك بحسب وكالة "رويترز".

وهبطت طائرة الدوق والدوقة التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني في قاعدة نور خان الجوية في مدينة روالبندي، وكان في استقبالهما شاه محمود قرشى، وزير الخارجية الباكستاني، والسفير البريطاني توماس درو.

وتألقت دوقة كامبريدج في ثوب مسائي أخضر داكن، أثناء وصولها هي والأمير ويليام لحفل الاستقبال المبهر في إسلام آباد، حيث ألقى الأمير ويليام خطاباً افتتاحياً سلط فيه الضوء على تطور البلاد.

وكان الدوق يرتدي شيرواني أسود غاية في الأناقة، وهو عبارة عن سترة طويلة تشبه المعطف تصل إلى الركبة، ويرتديها الباكستانيون عادة في المناسبات الرسمية أو حفلات الزفاف، وسروالاً من اللون نفسه.

وتعد زيارة الأمير ويليام هي الأولى لأفراد العائلة الملكية البريطانية منذ عقد من الزمان، والتي تستمر لمدة 5 أيام في شمال وغرب باكستان.

وكان هدف الزيارة بحث العلاقات البريطانية الباكستانية، ومناقشة العديد من القضايا من بينها التغيير المناخي، والتعليم، والأمن.