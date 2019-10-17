عقار يقلص وفيات إصابات الرأس

المصدر: دبي - نهى حوّا

أشارت دراسة بريطانية حديثة إلى توافر عقار رخيص يمكنه أن يقلل الوفيات الناجمة عن إصابات الرأس، المعروفة بالإصابة الدماغية الرضية.

واعتماداً على شدة الإصابة، قال العلماء في كلية لندن للصحة والطب الاستوائي إن حمض الترانيكساميك يمنع النزف في الدماغ عن طريق تثبيط تفكك تجلط الدم.

ووجدت الدراسة أن إعطاء الدواء في غضون 3 ساعات من الإصابة قلص عدد الوفيات، وكان التأثير أكبر لدى المصابين بإصابات خفيفة ومعتدلة وهؤلاء يشكلون 90% من الحالات، حيث انخفض معدل الوفيات 20%. لكن، لم تظهر فائدة للمصابين بإصابات شديدة.

لم تجد الدراسة دليلاً على آثار ضارة للدواء، ولكن هناك تراجع 10% في فعالية العلاج مع كل 20 دقيقة تأخير.