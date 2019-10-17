أمواج تدعوك للجلوس

المصدر: دبي - فاتن صبح

يستضيف منتزه «برودغيت» تحفة «تفضل بالجلوس»، من توقيع المصمم البريطاني بول كوكسيدج، وهي عبارة عن مقعد خارجي عملاق مصنوع من حلقات أحادية المركز، على شكل أمواج.

3 مقاعد متداخلة، ترتفع وتهبط، كما الأمواج، تتربع في ميدان جادة فينزبري داخل مدينة لندن. وتتميز كل من الأشكال المذهلة، التي تزداد حجماً وارتفاعاً، بدءاً من المقعد الوسطي الأصغر، بأنها مصنوعة من الهياكل المعدنية. ويعلق كوكسيدج: «جوانب هذا المقعد مصممة لتناسب البيئة المحيطة، فالمنحنيات ترتفع لتشكل المقاعد للجلوس، كما يعطي الارتفاع مساحة للمارين من تحتها».