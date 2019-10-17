حوض شفاف يرتفع 115 قدماً

المصدر: دبي - البيان

بركة سباحة شفافة سترتفع 115 قدماً فوق لندن خضعت، أخيراً، لاختبارات نهائية في كولورادو بالولايات المتحدة، قبل شحنها إلى لندن، من أجل افتتاحها الصيف المقبل.

المسبح الشفاف المعلق 35 متراً في الهواء يقع بين برجين بارتفاع 10 طوابق، موفراً إطلالة على مبنى البرلمان البريطاني، و«لندن أي» وآفق المدينة.

سميت البركة التي يرافقها منتجع صحي على السطح «سكاي بول»، وهي تعد القطعة الرئيسة في عملية تطوير مبنى فوهال بقيمة مليار دولار جنوب لندن، بالقرب من السفارة الأمريكية، التي ستفتح في يناير المقبل بمنطقة «ناين المز»، وستكون الموقع الأكثر حصرية للسباحة في بريطانيا، وفقاً لصحيفة «ديلي ميل» البريطانية.