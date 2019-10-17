أغلى غيتار بالعالم في أبوظبي

المصدر: وام

يكشف معرض أبوظبي للمجوهرات والساعات الذي يقام خلال الفترة من 26 إلى 30 أكتوبر الجاري تحت رعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح عن أغلى غيتار في العالم والمسجل ضمن موسوعة غينيس للأرقام القياسية.

وسيتمكن زوار المعرض - الذي يقام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض - من إلقاء نظرة على الغيتار المرصع بأكثر من 11,441 قطعة ألماس، والبالغ وزنه حوالي 1.6 كيلوغرام من الذهب الأبيض والذي صممه الفنان مارك لوي، وعمل على تصميمه 68 حرفيا، واستغرق إنجازه 700 يوم.

وقال محمد محي الدين، مدير معرض المجوهرات والساعات : " اعتدنا عرض الكثير من الأشياء المبهرة في كل دورة من دورات المعرض، وهذا العام اخترنا "الغيتار" الأغلى قيمة في العالم، حيث سنتيح للزوار التعرف على كيفية استخدامه، مشيرا إلى أن المعرض يعد منصة تتيح للشركات تقديم مبادرات جديدة رائعة لخلق تجربة مبهرة للزوار ".

وأضاف : " لقد طورنا رؤية مبتكرة لدورة هذا العام سعيا لضمان قضاء الزوار ليوم ممتع مع العائلة والأصدقاء، حيث ستتواجد مجموعة كبيرة من المصممين ونحو 150 علامة تجارية عالمية، وغيرها من العلامات التي تحظى برواج لدى المستهلكين الإماراتيين".