بالصور.. كيم يتنزه على ظهر حصان أبيض وسط الثلوج

المصدر: البيان الإلكتروني

ظهر زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون اليوم في مجموعة من الصور غير التقليدية وهو على ظهر حصان أبيض وسط الثلوج.

ولم تكن هذه الرحلة مجرد نزهة عادية على ظهر حصان، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء الكورية، إذ كان كيم يتفقد التساقط الأول للثلوج على جبل "بايكتو"، والذي يُعد أحد أهم المواقع الثقافية والجيولوجية في البلاد.

ويُعد جبل"بايكتو" أعلى نقطة في شبه الجزيرة الكورية، وهو لا يزال بركاناً نشطاً.

وفقاً للأسطورة، فإن الجبل هو مسقط رأس دانغون، وهو المؤسس الأسطوري لأول مملكة كوريّة قبل 4 آلاف عام تقريباً.

وخلال محادثات السلام العام الماضي، جلب كيم رئيس كوريا الجنوبية، مون جاي إن، إلى هذا الجبل الرمزي، ما جعله أول رئيس كوري جنوبي يزور القمة.

وخلال نزهته الحديثة، استذكر كيم "بشغفٍ شديد طريق الكفاح الشاق الذي عبره من أجل قضية عظمى وهي بناء أقوى دولة"، وفقاً لتقرير وكالة الأنباء.

ويُعد الجبل جزءاً مهما من بروباغندا كوريا الشمالية، إذ ضمت أسرة كيم أساطيره إلى تقاليدها الخاصة، واستخدمته بهدف تمجيد أفرادها، وفقا لسي إن إن.

وتزعم كوريا الشمالية أن والد الزعيم الحالي الراحل، كيم جونغ إيل، وُلد هناك.