سخان مياه يحل أزمة قطع الأشجار في المكسيك

المصدر: إعداد: نهى حوّا

منح معهد جامعي طفلة مكسيكية بعمر الثامنة جائزة العلوم النووية أخيراً لابتكارها سخان مياه يعمل بالكامل على الطاقة الشمسية، وذلك لأهميته في مجتمعها حيث المصدر الوحيد للمياه الساخنة يكمن في قطع الأشجار.

وأفاد موقع "كلتشورا كولكتيفا" أن الطفلة إكزوتشيل غوادالوبي كروز حازت جائزة معهد "الجامعة الوطنية المستقلة في المكسيك" للعلوم النووية،

وهي الجامعة الوحيدة بالمكسيك التي من ضمن طلابها السابقين من حازوا على جائزة نوبل، على توظيف معرفتها بالتكنولوجيا أولاً في إحداث تغيير في مجتمعها، وقريباً في جميع أنحاء العالم.

يستخدم الجهاز الذي ابتكرته الطفلة مواداً معاد تدويرها ومواد قابلة لإعادة التدوير. وفيما قد لا يعني الكثير بالنسبة على دول العالم المتقدم، إلا أن الجهاز يمتاز بأهمية كبيرة في مجتمعها حيث مصدر المياه الساخنة الوحيد يكمن في قطع الأشجار،وهذا يطلق الدخان في البيئة ويساهم في إزالة الغابات.

تشارك الطفلة في المشاريع العلمية والمسابقات، ومن المتوقع أن يساعد سخان المياه الذي ابتكرته ملايين الاشخاص ممن لا يزالون يعتمدون على الحطب لتسخين المياه، عدا إسهامه في حماية البيئة ومنحه راحة أخذ حمام ساخن في أيام الشتاء.