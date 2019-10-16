جلد الأفعى يفضحها

المصدر: إعداد - سيد صالح

تبحث السلطات المعنية في بلدة «سيلفرديل» الواقعة على أطراف مدينة «سيدني» الأسترالية، عن أفعى من النوع المعروف باسم «البواء العاصرة» يُعتَقَد بأنها هربت من مركز لترويض الأفاعي في البلدة. وبحسب ما نشره مسؤولون في المركز، أمس، على «فيسبوك»، فقد اكتشفوا هروب الأفعى بعد أن وجدوا داخل القفص المخصص لها في المركز جلدها القديم الذي يبدو أنها تخلصت منه حديثاً.

وأفاد مسؤولو المركز بأن الأفعى الهاربة بالغة ويبلغ طولها حوالي مترين ونصف المتر. وتُعرَف «البواء العاصرة» بكونها غير سامة، إلا أنها تستطيع الالتفاف حول جسد فريستها، فتعصره بقوة حتى الاختناق.