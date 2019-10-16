«الكوالا» الأسترالي في خطر

المصدر: إعداد - سيد صالح

بات دب «الكوالا» الأسترالي الشهير عُرضَة لخطر الانقراض بسبب وباء ناجم عن فيروس ارتجاعي يهدد ذريته، وفقاً لما نشرته أمس صحيفة «لو موند» الفرنسية. ويقصد بالفيروس الارتجاعي فيروس يترك مادته الوراثية في الخلية التي يهاجمها، فتتعامل الخلية المصابة مع المادة باعتبارها جزءاً من مكوناتها.

وذكرت «لو موند» أن فريقاً مشتركاً من علماء أحياء أمريكيين وأستراليين أعلنوا الخميس الماضي عن اكتشاف الفيروس، وأكدوا أن هذا الفيروس يحمل خصائص سرطانية ويهدد بانقراض «الكوالا» في فترة سريعة.

وأضاف أعضاء الفريق أنهم بصدد تطوير علاج لهذا الفيروس.