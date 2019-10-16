التدليك أكثر فاعلية مع الخرف

المصدر: إعداد: نهى حوّا

أفادت دراسة حديثة أن التمارين والتدليك أكثر فاعلية من العقاقير في التعامل مع عدوانية وهيجان بعض المرضى المصابين بالخرف.

ووفقاً للدراسة المنشورة في مجلة «حوليات الطب الباطني» فإن المرضى، الذين لديهم أعراض عدوانية نتيجة هذا الاضطراب، استجابوا بشكل أفضل لتلك الأنشطة الخارجية، مما استجابوا لأدوية العلاج النفسي المضادة للذهان.

لكنّ فريقاً من الأكاديميين، وعلى رأسهم مستشفى «سانت مايكل في يونيتي هيلث» بتورنتو، حذر من أنه لا يوجد حل واحد يناسب الجميع.

وقال الباحثون بعد دراسة 23 ألف مريض إن هناك غالباً سبباً لانزعاجهم، لكنهم غير قادرين على التعبير عن مشاعرهم.