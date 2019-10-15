استقبلت الدولة الرئيس فلاديمير بوتين والوفد المرافق له بحفاوة وترحاب كبيرين، يعكسان عمق علاقات الصداقة والتعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية روسيا الاتحادية، وبهذه المناسبة اكتسى برج خليفة في دبي بألوان علم البلد الصديق في تحية رمزية للرئيس الزائر، ضيف الدولة.
#برج_خلفية يتزين بالعلم الروسي احتفاء وترحيباً بالرئيس #فلاديمير_بوتين الذي يزور #الإمارات— صحيفة البيان (@AlBayanNews) ١٥ أكتوبر ٢٠١٩
تصوير: عيسى البلوشي@BurjKhalifa@RusEmbassyUAE#العلاقات_الإماراتية_الروسية#الإمارات_ترحب_بالرئيس_بوتين#Welcome_President_Putin#UAE_Russia_Relationship#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/eigBBGrB1K