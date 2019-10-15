المصدر: تصوير: عيسى البلوشي

استقبلت الدولة الرئيس فلاديمير بوتين والوفد المرافق له بحفاوة وترحاب كبيرين، يعكسان عمق علاقات الصداقة والتعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية روسيا الاتحادية، وبهذه المناسبة اكتسى برج خليفة في دبي بألوان علم البلد الصديق في تحية رمزية للرئيس الزائر، ضيف الدولة.



