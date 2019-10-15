الشباب يفضلون الطعام الإيطالي

المصدر: إعداد - سيد صالح

يحظى المطبخ الإيطالي بشعبية طاغية تطال العالم أجمع تقريباً.

ويبدو أن هذه الشعبية التي يتمتع بها الطعام الإيطالي تزداد بصفة خاصة وتكتسب بُعداً أشد حميمية بين فئة الشباب حديث السن، أو ممن اصطلحت الأدبيات الحديثة على وصفهم بـ«جيل الألفية»، وهو الجيل الذي وُلِدَ مع مطلع تسعينات القرن الماضي، فما بعد، أي الجيل، الذي لم يبلغ بعد العقد الرابع من عمره.

ووفقاً لما نشرته أمس شبكة «فوكس نيوز» الإخبارية الأمريكية، فقد أجرت شركة «وان بول» البريطانية المتخصصة في إجراء استطلاعات الرأي عبر شبكة الإنترنت، استطلاعاً على عينة ضخمة من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و35 عاماً.

بلغ قوام هذه العينة 2000 شخص ينتمون إلى مختلف أنحاء العالم، وكان موضوع الاستطلاع هو: ما هو المطبخ المفضل لديكم؟

وكانت النتيجة أن نحو ثلاثة أرباع المشاركين في الاستطلاع اختاروا المطبخ الإيطالي كمطبخهم المفضل بلا منازع. ثمة مفاجأة لافتة في هذه النتيجة، وهي أن المذاق لم يكن المعيار الأوحد الذي جعل جيل الألفية يفضل المطبخ الإيطالي عن باقي مطابخ العالم.

فقد أكد 63% من أفراد العينة أنهم يفضلون الطعام الإيطالي لأنه الأطيب مذاقاً، فيما فاجأ 12% منهم شركة «وان بول» حينما صرحوا أنهم اختاروا الطعام الإيطالي لأنه ببساطة الأكثر ظهوراً على موقع «انستغرام» الشبكي الشهير لنشر الصور.

كما أكد 15% من الشباب أنهم يفضلون المطبخ الإيطالي لأن أطباقه تبدو فاخرة من دون الحاجة إلى إنفاق الكثير من الأموال في طهيها.

وقال شاب واحد من بين كل 20 شاباً من أفراد العينة إنه يطهو الأكلات الإيطالية بنفسه لأصدقائه وأقاربه، وذلك كي يبهرهم بأشكالها المغرية ونكهاتها الرائعة.

وأما عن أفضل الأكلات الإيطالية لدى أفراد العينة، فقد جاءت فطائر «البيتزا» الشهيرة في المركز الأول، حيث اختارها 41% من الأفراد، فيما جاء «بروسكيتا»، وهو طبق مقبلات من الخبز المحمص في المركز الثاني بنسبة 20%؛ ثم مكرونة «لازانيا» في المركز الثالث نسبة 19%؛ وحلت مكرونة «اسباجيتي» رابعة بنسبة 16%؛ فيما كان المركز الخامس من نصيب سلاطة «كابريزي» بنسبة 14%.