مأكولات أمريكية فاخرة من اللباد

المصدر: إعداد: فاتن صبح

في مبادرة لتخفيف حدة النزعة الاستهلاكية في المجتمع، قامت الفنانة البريطانية لوسي سبارو بتحويل عدد من المأكولات الأميركية الفاخرة إلى قطع فنية من اللباد.

وترمي سبارو من خلال معرضها الأخير، الذي يضم عدداً من تلك القطع الفنية المقلّدة للطعام أن تحض الناس على إعادة التفكير في علاقتهم بالطعام والنزعة الاستهلاكية، وفق ما أكد منظمو المعرض.

وتتمتع نسخ المأكولات المصنوعة من قماش اللباد بتفاصيل دقيقة وعيون صغيرة وأفواه باسمة، تجذب الناس وتمدّهم بالإلهام لإعادة التفكير في عاداتهم الاستهلاكية.

والمعرض جزء من فعاليات تقام في مركز روكفللر بنيويورك.