منازل حراس الجسور تتحول لفندق

المصدر: دبي - البيان

حوّلت شركة «سبايس أند ماتر» الهولندية سلسلةً من منازل حراس الجسر عند القناة في العاصمة أمستردام إلى فندق «سويتس»، يضم 28 منزلاً صغيراً يتصل عبر الممرات المائية للمدينة بدل الممرات العادية.

وعمد مشروع فندق «سويتس» إلى إعادة رسم أهداف المباني التاريخية التي تكاثرت بفعل مركزية التحكم بالجسور، وقد حال المشروع دون هدمها أو إهمالها.

وعلقت مصادر مكتب «سبايس أند ماتر» بالقول: «تعبق المنازل المبنية بين أعوام 1673 و2009 بالتاريخ، وزيارتها وفقاً للترتيب الزمني يشبه رحلةً عبر الزمن تكشف الأنماط المعمارية المختلفة التي تظهر تطور المدينة وتوسعها».