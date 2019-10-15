دراجة كهربائية بمحرّك قابل للإزالة

المصدر: دبي ـ البيان

نجحت شركة «إليان» ومقرها هولندا في إنتاج أول دراجة نقل كهربائية يدوية الصنع، بإضافة محرك مباشر القيادة في الجهة الخلفية يوفر قوة صامتة أكبر وأكثر فعالية.

ويجعل المحرك القابل للإزالة من الدراجة الكهربائية فريدة من نوعها في السوق، نظراً لقوة المحرك وفعاليته على نحو يفوق أي من الدراجات الأخرى، كما أعلنت الشركة. وخلافاً لغالبية الدراجات الباقية، فقد تم وضع المحرك من الجهة الخلفية للدراجة بما يعني أنه يمكن إزالته والتخلص منه لتحويل الدراجة إلى هوائية.

وعلى غرار بقية الدراجات التي تنتجها الشركة، فإن الدراجة الكهربائية الجديدة مصنوعة يدوياً، ويتم إنتاجها بناءً على الطلب.

وهي تتضمن نظام قيادة مرخص وشاشة عرض رقمية. ويمكن أن تصل سرعة الدراجة إلى 120 كيلومتراً في الساعة كحدٍّ أقصى.