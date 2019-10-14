المصدر: دبي - البيان

حطمت عائلة في هاواي الرقم القياسي العالمي بموسوعة غينيس للأرقام القياسية بحيازتها أثقل ثمرة أفوكادو في العالم.

وبحسب «إندبندنت» البريطانية فإن الأفوكادو العملاقة تزن وبشكل يثير الإعجاب حوالي 5.6 رطل (2.54 كيلوغرام)، أي أنها أكبر بحوالي 15 مرة من فاكهة الأفوكادو الاعتيادية، وقد تمت زراعتها والاعتناء بها من قبل عائلة بوكيني بجزيرة ماوي، وفقاً لما ذكرته شبكة أخبار «ماوي نيوز».

شجرة الأفوكادو التي يبلغ ارتفاعها 20 قدماً (6.1 أمتار) زُرعت عند ولادة نجل مارك وجوليان بوكيني، الذي أطلق عليه اسم لويهي، وذلك قبل أكثر من 10 أعوام.

في عام 2018، أجرت العائلة أولى محاولاتها لدخول موسوعة غينيس للأرقام القياسية، إلا أن الثمرة المقدمة لم تستوفِ المتطلبات الخاصة للموسوعة والمتعلقة بعملية التحقق المرتبطة بعملية قبولها.

ومرة أخرى، تم التقدم بالمحاولة الثانية في ديسمبر 2018، وجرى اعتماد الأفوكادو كأثقل ثمرة في العالم خلال ذلك الشهر، إلا أن العائلة تسلّمت الشهادة الفعلية خلال هذا الأسبوع بعد انتظار طويل.