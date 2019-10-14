«شريان القلب التاجي» الأكثر فتكاً

المصدر: دبي ـ البيان

بعض الأمراض قد تكون أكثر فتكاً من غيرهاً، مثل الأمراض المستعصية، لكن هذه الأخيرة لا تظهر حتى على قائمة الأمراض العشرة الأولى بأعلى نسبة وفيات في العالم.

ووفقاً لموقع «إم دي لينكس»، يتصدر داء شريان القلب التاجي، وهو مرض يتميز بنقص الأوكسجين في عضلة القلب تلك القائمة، وهذا المرض مسؤول عن نسبة 15.5% من إجمالي الوفيات في العالم، يليه السكتة الدماغية بنسبة 11.1%، ثم تأتي في المرتبة الثالثة التهابات الجهاز التنفسي السفلى، لا سيما الإنفلونزا والالتهاب الرئوي والتهاب الشعب الهوائية والسل بنسبة 5.7%، ويحتل المرتبة الرابعة مرض الانسداد الرئوي المزمن بنسبة 5.6%، ثم سرطانات الرئة بنسبة 3%، فالأمراض المتصلة بالسكري، وأمراض الزهايمر والخرف، ثم الجفاف فالسل، وأخيراً تليف الكبد.