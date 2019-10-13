نظرتها كشفت له العنوان

المصدر: إعداد- سيد صالح

تعرضت المغنية اليابانية الشابة إينا ماتسوكا لحادث تحرش عجيب من نوعه، حيث استطاع معجب بها يعاني خللاً عقلياً، التوصل إلى عنوان بيتها من خلال تعقب انعكاس في عينيها بصورة ذاتية «سيلفي»، نشرتها على مواقع التواصل الاجتماعي. وبحسب صحيفة «لو فيغارو» الفرنسية، استطاع المهووس، هييكي ساتو، تحليل صورة سيلفي نشرتها ماتسوكا، ويظهر في عينيها بالصورة انعكاس لمحطة حافلات قريبة من منزلها. وبتحليل إحداثيات الصورة، استطاع ساتو تحديد عنوان المنزل بدقة، بل ورقم الطابق والشقة من خلال تحليل زوايا ضوء الشمس المنعكس في الصورة، واحتساب عدد النوافذ في البناية.

وعند وصول ساتو إلى منزل ماتسوكا، حاول التحرش بها، إلا أنها صرخت فسمعها جيرانها الذين هرعوا إلى إغاثتها.