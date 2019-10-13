علاج للسل في قاع البحر

المصدر: دبي - البيان

درس علماء معهد البحوث الطبية التابع لجامعة سيدني الأسترالية نحو 1500 إسفنجة بحرية تعيش في السواحل الأسترالية، حيث أظهرت التحليلات الكيميائية الحيوية أن أحد أنواع الإسفنج Tedania ينتج مركباً عضوياً معروفاً للعلماء باسم bengamide B. وقد بينت نتائج الدراسات والبحوث الأخيرة أن هذا المركب فعّال جداً في مكافحة عصيات السل، وأنه يكبح ليس فقط تكاثر هذه العصيات المسببة للمرض، بل أيضاً السلالات المقاومة للمضادات الحيوية، كما اتضح أنه غير سام لخلايا الجسم السليمة.

وتقول ديانا كوان كبيرة الباحثين في المعهد: «هذا الاكتشاف مثير للغاية. وقد يصبح المركب مكوناً أساسياً في أدوية علاج مرض السل».