العثور على قصة حب ضائعة

المصدر: دبي - البيان

كشفت جامعة بريستول البريطانية عبر موقعها الالكتروني أن علماء الجامعة عثروا على المقاطع القديمة للملحمة الفرنسية «رواية عن وردة» التي كتبت في القرن الثالث عشر، كما نقل موقع «لينتا. رو» الروسي.

وأفاد الموقع، بأن العلماء عثروا على هذه المخطوطات المجهولة بالصدفة في مستودع أرشيف ووستر (إنجلترا). بحالة بائسة، لأنها استخدمت كمجلدات أو أغلفة لحفظ وثائق أخرى.

وتتضمن هذه الأجزاء من ملحمة «الحب» وصفاً للقاء الشاعر وزهرة الروز «الورد».

ملحمة «رواية عن وردة» تعبر عن قصة حب رمزية، كتبت باللغة الفرنسية القديمة. وتتكون من جزءين. كتب الأول أعوام 1225 ـ 1230 والجزء الثاني الذي يصف البحث عن الوردة عام 1275.