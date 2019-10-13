تُحاضر لساعات حاملة طفل تلميذتها

المصدر: إعداد: فاتن صبح

تولت راماتا سيسوكو سيسيه، أستاذة مادة الإحيائيات والتشريح في كلية جيورجيا غونيت حمل طفل تلميذتها على ظهرها خلال محاضرة لثلاث ساعات، وعلقت ابنتها آنا عبر «تويتر» على صورة لوالدتها بالقول: «لم تتمكن طالبتها من العثور على جليسة أطفال وبما أن أمي إفريقية حقيقية، فقد أعطت محاضرةً لثلاث ساعات وهي تحمل الطفل على ظهرها وأطعمته أيضاً».

صورة الدكتورة سيسيه البالغة من العمر 51 عاماً انتشرت فيروسياً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وقالت ابنتها مضيفةً: «إنها لنعمة كبرى أن أكون قد تربيت على يد امرأة تحب العالم بقدر ما تحب أولادها».

أما الأستاذة سيسيه فقالت بلهجتها المالية الأصلية: «سعيت بالفطرة لإيجاد طريقة لأضمن سلامة الطفل، وكنت أقف بالقرب من أرفف تحمل معاطف مخبرية. إننا نقوم بكل ما يمكننا من أجل نجاح الطالب. لم أشأ أن أرى تلميذتي تعاني لأنني كأم أعلم كم يمكن للأمر أن يكون صعباً».