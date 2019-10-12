حضور لافت لحفل فرقة BTS الكورية في الرياض

المصدر: وكالات

توافد عشاق فرقة البوب الكورية الجنوبية "بي تي إس" منذ ساعات مبكرة أمس حول محيط استاد الملك فهد الدولي بالسعودية، الذي استضاف الحفل الغنائي للفرقة العالمية الشهيرة ضمن فعاليات "موسم الرياض"الذي انطلقت فعالياته يوم أمس الجمعة.

ورددت الجماهير الحاضرة التي تجاوزت الـ 40 ألف شخص أغاني الـ "بي تي إس" قبل دخولهم وواصلوا استمتاعهم بالحفل الذي انطلق عند الساعة الثامنة مساءً.

وتواصل شغف الجماهير بعد بدء الحفل وتفاعل العشاق مع مطربي الفرقة الكورية الجنوبية، مترافقاً ذلك مع تجهيزات فنية وتقنية وعروض ليزر وألعاب نارية أبهرت الجماهير الحاضرة وألهبت حماسهم.

يذكر أن هذا الحفل هو الأول لفرقة "بي تي إس" في المملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط، ويعتبر آخر محطة لجولتهم العالمية هذا العام تحت شعار "LOVE YOURSELF – SPEAK YOURSELF"، وحطمت جولتهم الحالية حول العالم الأرقام القياسية باعتبارها الجولة الأعلى تسجيلاً للإيرادات في العالم، وحصدت أكثر من مليون تغريدة خلال 24 ساعة.

وانطلقت يوم أمس الجمعة فعاليات (موسم الرياض) الذي تنظمه هيئة الترفيه السعودية ويستمر حتى 15 ديسمبر المقبل بفعاليات وأنشطة عالمية متعددة فنية ومسرحية ورياضية واجتماعية واستقطاب لأشهر الطهاة ومطاعم عالمية.

ومن ضمن الفعاليات التي تنتظر جمهور (موسم الرياض) غير حفل فرقة (بي.تي.اس) الكورية معرض (الصيد والصقور السعودي) وكذلك مهرجان (فيراري) و(كرنفال الرعب) و(بارك التزلج) و(الحديقة الساحرة) و(فوت بارك) و(ليالي عدن) و(ليالي المحروسة) و(تجربة نيرف) و(تجربة مارفل) و(النافورة الراقصة) ومسرحيات لأشهر نجوم الكوميديا و50 حفلة غنائية لأشهر الفنانين العرب والخليجيين بالإضافة للمواهب الشابة التي تم دعمها من قبل هيئة الترفية.

وينتظر زوار (موسم الرياض) عددا من الفعاليات ايضا منها السينما المفتوحة وأكبر المعارض مثل (الإنمي) و(كوميك كون) بالإضافة الى معرض ألعاب حصرية لأول مرة وكذلك سيرك (دو سوليه) العالمي ومعرض التصاميم الفاخرة في (أنا عربية) ومعرض الرياض للسيارات لأندر وأفضل السيارات على مستوى العالم.

كما قام منظمو (موسم الرياض) بجلب (رياض ونتر وندرلاند) التي تعد من أشهر حدائق الألعاب الترفيهية حيث تضم مدينة ألعاب وعروض مسرح وعالم (مارفل) ومعرضا لنادي (ريال مدريد) وألعاب خفة بالإضافة إلى أكبر حلبة تزلج في الشرق الأوسط.

وفي الجانب الرياضي ستضم ملاعب الرياض مباراة الأرجنتين والبرازيل إلى جانب مباريات المصارعة وأكبر ماراثون في المملكة فيما سيضم (الحي الدبلوماسي) بالرياض عرض أزياء بمستوى عالمي وملتقى لمستقبل الترفيه والسياحة فينا سيقام في (وادى نمار) بحيرة صناعية وكورنيش خاص.

ولأول مرة في المملكة ستقام منطقة سفاري الرياض المفتوحة حيث تم جلب عدد من الحيوانات البرية والأليفة والنادرة منها الفيلة والنمر الذهبي وحيوان (الليغر) فيما ستضم صحاري الرياض عددا من الفعاليات مثل (التطعيس) والرماية والنحت على الرمال ورمي السهام والتزلج على الرمل.

ويأتي (موسم الرياض) ضمن 11 موسما سياحيا وثقافيا اطلقتها السعودية منذ شهر فبراير الماضي كان بدايتها مع (موسم الشرقية) ثم تبعها عدة مواسم منها (موسم جدة) و(موسم الطائف) و(موسم رمضان) و(موسم العيد) وغيرها.