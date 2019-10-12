إيجابية طفل تحصد 3.9 ملايين مشاهدة على تويتر

المصدر: دبي - فاتن صبح

«أنا ذكي، أنا مبارك. أستطيع فعل أي شيء» تلك كانت العبارات الإيجابية التي يرددها أيان في كل صباح خلال مشواره الصباحي إلى المدرسة.

وقد ظهر ابن الأعوام الثلاثة في أحد الفيديوهات الذي نشرته والدته عبر انستغرام ممسكاً بموزة في يده وهو يردد بصوت عالٍ الأفكار الإيجابية التي تعلمها، حيث انتهى به الأمر وهو يشعر بالحماس مع وصوله إلى وجهته حسبما أشارت الأم، مضيفةً: «أشعر بفخر كبير حيال الوضع الذي أصبح عليه ابني».

الفيديو الرائع الذي لفت الأنظار، اختارته مجلة «تايم» الشهيرة على أنه أكثر الأشخاص تأثيراً على الإنترنت. وقد حصد الفيديو منذ نشر التعليق ما يزيد على 3.9 ملايين مشاهدة، حيث انضم الناس لمسيرة الإعراب عن إعجابهم بكمّ الظرافة واللطف في فيديو أيان.