حصلت على «علامة كاملة» بورقة فارغة

المصدر: دبي - البيان

حصلت طالبة جامعية يابانية على علامة كاملة، بعد أن سلمت ورقة فارغة لأستاذها في الجامعة الذي كان قد طلب منها كتابة مقال بحثي؛ فقد أدرك الأستاذ في جامعة «مي» أن طالبة السنة الأولى في تاريخ النينجا إيمي هاغا، التي سلمت ورقتها فارغة، قد كتبتها بالكامل بواسطة الحبر السري غير المرئي، وفق ما نقل موقع «سكاي نيوز عربية».

وفي مقالها «السري» أو «غير المرئي»، لجأت إيمي هاغا إلى تقنية «أبوريداشي» الخاصة بمقاتلي النينجا، الذين كانوا مشهورين بعملياتهم السرية.

لذلك عندما طلب منها أستاذ تاريخ النينجا في الجامعة يوجي يامادا أن تكتب مقالاً عن زيارة لمتحف النينجا في «إيغارو»، قررت هاغا (19 عاماً)، أن تفعل ذلك بطريقة تعكس شغفها بكل شيء يتعلق بالنينجا.

وقالت هاغا لصحفيين يابانيين: «قررت أن أجعل مقالي يتميز عن الآخرين، فخطرت على بالي تقنية أبوريداشي».

ويبدو أن مقالها كان عبقرياً لدرجة أنه ترك حتى أستاذها يحك رأسه حيرة لفترة، حسبما ذكرت صحيفة «إندبندنت» البريطانية. وأوضحت هاغا، في تصريح لـ«بي بي سي»: «إنه شيء تعلمته من كتاب عندما كنت صغيرة. كنت آمل ألا يأتي أحد بنفس الفكرة».

وللتأكد من أن أستاذها لن يفوت النص السري، ضمنت هاغا مقالها بمذكرة تطلب فيها منه «تسخين الورقة».