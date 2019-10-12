دواء ربو 3 في واحد

المصدر: دبي - نهى حوا

أفاد تقرير لجامعة روستوك في ألمانيا بأن المرضى الذين يعانون من نوبات حادة من الربو لا يمكن السيطرة عليها بالعلاجات التقليدية، يمكنهم الاستفادة من استخدام جهاز استنشاق واحد يجمع ثلاثة علاجات بدلاً من علاجين، بعد إجراء اختبارات على 2500 مريض في 17 دولة.

ونقل موقع «الجمعية الأمريكية لتقدم العلوم» عن التقرير الذي نُشر في مجلة «لانست» الطبية، بأن استخدام أجهزة استنشاق متعددة يترك المرضى في إرباك، وهم يحاولون منع الأعراض باستخدام أجهزة بتصاميم وتعليمات وجرعات مختلفة.

وهذا بإمكانه أن يخفض قدرتهم على استخدامها بشكل منتظم وفقاً لوصفات الطبيب، في حين يمكن لجهاز استنشاق واحد يجمع العلاجات الثلاثة، المساعدة في ضمان تقديم علاج فعّال عدا تحسين الالتزام بالعلاج. وقد تبين أن الجهاز أفضل في منع نوبات الربو.