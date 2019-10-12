7 «متهورين» يتعلقون بمظلة واحدة

المصدر: دبي - البيان

ربط 7 أشخاص أنفسهم بمظلة واحدة حلقوا بها نحو 40 دقيقة فوق منطقة ريفية جنوب شرقي فرنسا.

وقام «المتهورون السبعة» بالتحليق في الهواء في منطقة أنيسي في فرنسا، على ارتفاع 1650 متراً، مستخدمين مظلة من القماش بلغت مساحتها 344 متراً مربعاً.

ومنذ بداية الرحلة، قام المغامر باستيان لانغلو، أحد السبعة المشاركين فيها، بتوثيق الرحلة، حيث سجل بكاميرته لقطات للمظلة والاستعدادات قبل الشروع فيها، بحسب ما نقل موقع «سكاي نيوز عربية».

وأثناء الرحلة، كان المغامرون السبعة يبدون مفعمين بالحيوية والسعادة، ويتبادلون النظرات فيما بينهم، فيما بدا الريف الفرنسي خلاباً بما فيه من بحيرات وجبال ومناظر بديعة.

وفي نهاية الرحلة بالمظلة، حط المغامرون على الأرض بسهولة وأمان.