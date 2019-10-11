14 ألف سعودية حصلن على جوازات سفر بعد إلغاء شرط ولي الأمر

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت مديرية الجوازات بالرياض عن حصول 9 آلاف سعودية على جوازات السفر عبر نظام «أبشر» الإلكتروني، بعد قرار تعديلات وثائق السفر والأحوال المدنية الذي يمنح المرأة حق استخراج الجواز بنفسها الصادر في أغسطس الماضي، و حصلت 5 آلاف سعودية على جواز السفر عبر التقديم الورقي في مكاتب الجوازات بمختلف مدن المملكة، وفقا لصحيفة المدينة.

وتعهد مدير عام الجوازات اللواء سليمان اليحيى خلال افتتاح صالات تسهيل إجراءات الحصول على جواز السفر للنساء،بالرياض امس بفتح منافذ جديدة لخدمة المواطن والمقيم والوصول لكل شرائح المجتمع .

وقالت مديرة صالة الجواز السعودي للنساء نورة الأسمري: «إن القسم النسائي منذ اكتماله يقدم خدمة إصدار وتجديد جواز السفر للمواطنة التي لم تتمكن من إنهاء خدماتها إلكترونيًا عبر (أبشر) لوجود أي عائق يمنع من تجديد الجواز أو إصداره.