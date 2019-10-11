تطلب الشرطة لأصدقائها بعد إطعامها دجاجاً دون علمها

المصدر: البيان الإلكتروني

استدعت فتاة نباتية الشرطة وأبلغت عن بعض أصدقائها، بعد أن أطعموها دجاجاً دون علمها.

وبدأت القصة حين كانت الفتاة الأمريكية مجتمعة مع أصدقائها في منزل أحدهم، وعندما حان وقت العشاء، قدم لها أصدقاؤها قطعاً من الدجاج المقلي، زاعمين أنها مصنوعة من مكونات نباتية.

وصوّر أصدقاء الفتاة مقطع فيديو لها وهي تتناول قطع الدجاج، ونشروا الفيديو بعد ذلك على تطبيق «سنابشات» بغرض السخرية من صديقتهم.

وعند مشاهدتها للفيديو في اليوم التالي، شعرت الفتاة بغضب شديد، وقررت الاتصال بالشرطة للإبلاغ عن أصدقائها.

وبالفعل قبضت الشرطة عليهم ووجهت إليهم اتهامات استناداً إلى قانون «منع تزوير الطعام» المعمول به في الولايات المتحدة، وفقا لصحيفة الشرق الأوسط.

وأكدت الفتاة أنها لم تأكل اللحوم أو الدجاج منذ 20 عاماً، واصفة ما فعله أصدقاؤها بـ«التصرف الفظ».