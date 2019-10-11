تحفيز الدماغ يعالج الاكتئاب

المصدر: دبي- فاتن صبح

كشفت دراسة حديثة أجرتها جامعة إيموري الأميركية ونشرت نتائجها في مجلة «أميريكان جورنال أوف سايكايتري» العلمية المتخصصة، عن أن إجراء التحفيز العميق لأجزاء معينة من الدماغ يمنح تأثيراً قوياً مضاداً للاكتئاب، يدوم لفترة مطولة لدى المرضى الذين يعانون من مقاومة للعلاجات المضادة للاكتئاب.

وقامت منظمة الغذاء والدواء الأمريكية بالمصادقة على علاج تحفيز الدماغ العميق لمعالجة الأورام، ومرض باركنسون، والصرع واضطراب الوسواس القهري.

علاج التحفيز عبارة عن إجراء جراحي ينطوي على زرع جهاز طبي يسمى جهاز تنظيم الدماغ، يرسل نبضات كهربية عالية لأجزاء محددة عميقة من الدماغ تكون مسؤولة عن أعراض كل من الاضطرابات المذكورة.

وتصادق البيانات طويلة الأمد التي كشفت عنها الدراسة بقيادة الدكتورة هيلين مايبرغ على الأبحاث السابقة التي قام بها فريق من الباحثين، كما أنها ترسي أسس دراسات لاحقة لتنقيح وتحسين تحفيز الدماغ العميق لدى المرضى.