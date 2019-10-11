يقطينة عملاقة بزِنة 88 كيلوغراماً

المصدر: بيروت- وفاء عواد

في سياق ظاهرة الخضروات العملاقة في بعض المناطق اللبنانية، تفاجأ المواطن اللبناني عبد السلام المغربي بثمرة يقطين عملاقة، تجاوز وزنها الـ88 كيلوغراماً، تتوسّط حديقة منزله الكائن في قرية كيفون- جبل لبنان.

وكان المغربي، وهو مزارعٌ هاوٍ، قام بزراعة بذرة اليقطينة في أوائل شهر يونيو الفائت في حديقة منزله، ليفاجأ بثمرتها العملاقة. وللوهلة الأولى، ظنّها البعض صخرة كبيرة بيضاء اللون. أما هو، فحاول رفعها، لكنه عجز عن ذلك لثقل وزنها، والذي تجاوز الـ88 كيلوغراماً، ما دفعه إلى الاستعانة بأحد أقربائه ليقتلعها من مكانها ويعرضها للبيع. وإذا كان تاريخ اليقطينة مزدحماً بالفوائد والحكايا و«منشّطات» الذاكرة، فإن في الشق الأسطوري حكايات عديدة عن ثمرة اليقطين، تعود بتاريخها إلى عصور خلت.