النمساوي هاندكه والبولندية أولغا يفوزان بجائزتي نوبل للأدب

المصدر: ستوكهولم - رويترز

أعلنت الأكاديمية السويدية أمس فوز الكاتب النمساوي بيتر هاندكه بجائزة نوبل للأدب لعام 2019، والكاتبة البولندية أولغا توكارتشوك بجائزة عام 2018 المؤجلة.

ومُنحت جائزتا نوبل هذا العام بعد حجب جائزة العام الماضي في أعقاب تكشف فضيحة اعتداء جنسي هزت الأكاديمية التي تمنح الجائزة الرفيعة.

ومنذ ذلك الوقت عيّنت المؤسسة أعضاء جدداً، وأدخلت إصلاحات على بعض قواعدها الأكثر غموضاً بعد تدخل نادر من ملك السويد.

وذكرت الأكاديمية في بيان أن هاندكه (76 عاماً) فاز بجائزة 2019 عن «عمله المؤثر الذي استكشف ببراعة لغوية حدود وخصوصية التجربة الإنسانية».

وحصلت توكارتشوك على جائزة عام 2018 لأنها قدمت «خيالاً سردياً يمثّل بشغف موسوعي عبور الحدود كأسلوب حياة».