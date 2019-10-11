أعطاه سيجارة .. فسرق ساعة قيمتها 80 ألف يورو

المصدر: دبي - عبدالرحمن دوار

تعرض سائح ياباني (30 عاماً) مساء الاثنين الماضي إلى عملية سرقة ساعته الثمينة، التي تقدر ثمنها بنحو 80 ألف يورو حينما خرج من موقع إقامته في أحد الفنادق الفخمة (5 نجوم) في شارع الشانزلزيه في العاصمة الفرنسية باريس.

الشاب الياباني الذي أكدت تقارير إعلامية فرنسية أنه رجل أعمال وقف أمام واجهة الفندق وهو يدخن سيجارة قبل أن يدنو إليه أحد المارة الذي طلب منه سيجارة فأعطاه إياها غير أن هذا الأخير انتبه إلى الساعة التي يضعها رجل الأعمال في معصمه الأيسر وبحركة سريعة تمكن من انتشالها منه ولاذ بالفرار.

وذكرت التقارير أن المشتبه به أسقط هاتفه النقال وهو في حال فرار وأن الشرطة تبحث عنه.

وكشفت شرطة باريس في وقت سابق عن استعانتها بآلاف الشرطيين في عطلة الصيف لمساعدة السياح وحمايتهم من النشالين والمحتالين الذين يتربصون بهم.