شاهد.. جيمي كارتر بناءً بـ 14 غرزة في عينه

المصدر: البيان الإلكتروني

سقط جيمي كارتر في منزله الأحد الماضي ما تطلب وضع 14 غرزة في عينه، لكن إصابته لم تمنعه من المشاركة في مشروع المبنى الـ 36 لمنظمة الإسكان المسيحية غير الربحية، وذلك في سن الـ 95، ليصبح أكبر رئيس للولايات المتحدة يشارك في مشروع خيري، بحسب (ABC News).

وقد التحق كارتر الاثنين بموقع البناء ترافقه السيدة الأولى السابقة روزالين كارتر، والمغنيان غارث بروكس و تريشا ييروود وحاكم ولاية تينيسي بيل لي وزوجته ماريا لي.

مشى كارتر ببطء عبر أرض غير مستوية وموحلة ووصل المسرح لإلقاء خطابه بمساعدة عكاز وعدة أشخاص كانوا في الجوار لتثبيته.

وقام كارترز بصنع طوابق، وهو نوع من شريحة الدعم ، لواحد من 21 منزلاً سيتم بناؤها في ناشفيل هذا الأسبوع خلال مشروع جيمي وروزالين كارتر للعمل الخيري.

وقبل الانطلاق في العمل، قام الموسيقي إريك باسلاي بأداء أغنية مازحة حول إصابة كارتر، قال فيها:

"بعد تلك المعركة العنيفة، تخرج من المنزل وتبني منازل... أحبك حتى الموت".