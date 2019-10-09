تطبيق للتثقيف الغذائي

المصدر: دبي - البيان

ابتكر علماء في جامعة مكغيل الكندية تطبيقاً بالذكاء الاصطناعي يمكنه التعرف على المواد الغذائية داخل وجبة كاملة على الفور، وتحديد معلومات عن المحتوى الغذائي لكل عنصر في وجبة الطعام، عن طريق صورة على الهاتف الذكي، دون إدخال أي بيانات إضافية.

ووفقاً لموقع «ايديا كونيكشن»، يساعد تطبيق «فوود تراكر» في التثقيف الغذائي ومراقبة التغذية، وهو سهل الاستخدام ويعتمد على صورة يلتقطها هاتف ذكي للطبق بعناصره المختلفة، وشبكة عصبونية التفافية، جنباً إلى جنب مع استراتيجية نظام رصد الأشياء في الوقت الحقيقي «يولو»، حيث يتيح هذا النظام للتطبيق الاستفادة من مكتبة شاملة من الصور الغذائية لتحليل الغذاء من دون أي مدخلات إضافية.