«هلام» مضاد لحرائق الغابات

المصدر: دبي - البيان

ابتكر علماء في كلية ستانفورد للهندسة، نموذجاً أولياً لهلام (جل)، يمكن استخدامه لمنع انتشار حرائق الغابات، وفق ما ذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

ويمكن استخدام الهلام المصنوع من السليلوز في المناطق المعرضة لحرائق الغابات، ويمكنه أن يبقى فعالاً طوال موسم الحرائق، ويحافظ على خصائصه خلال الفترة بكاملها، على الرغم من تأثيرات الطقس.

وترأس فريق الأبحاث الذي ابتكر الهلام، أستاذ علوم وهندسة المواد في جامعة ستانفورد، إريك آبل، حيث عمل على هذا الابتكار، عقب مشاهدة الدمار الذي أحدثه حريق ضخم بغابات شمال كاليفورنيا، في عام 2018.