فحص كوليستيرول الرضع ضرورة

المصدر: إعداد - نهى حوا

حضت جمعية «هيرت يو. كي» على إجراء فحص كوليستيرول للرضع بعد أيام من ولادتهم، للكشف عن مرض «فرط كوليستيرول الدم العائلي»، باعتبار أن هذه الحالة الوراثية غير المشخصة تزيد خطر الإصابة بالنوبات القلبية المفاجئة بعمر مبكر.

وتتميز هذه الحالة الوراثية بارتفاع المواد الدهنية في الشرايين إلى مستويات تهدد الحياة، لكن قلة يجري تشخيصهم.

ونقل موقع «ديلي ميل» عن الاختصاصي في أمراض القلب البرفسور ليز هيوز، إنه من المثالي إجراء فحص لكل طفل بعمر 10 أيام، أو عند تلقيه الفحوصات الروتينية؛ فالضرر الذي يسببه فرط كوليستيرول الدم العائلي للشرايين يبدأ على الفور، بالتالي، فإن العلاج المبكر أمر أساسي.