عُطل يزيد إثارة ألعاب «ديزني لاند»

المصدر: إعداد - سيد صالح

تعرض مستخدمو لعبة جديدة في مدينة ملاهي «والت ديزني ورلد» الشهيرة، والمعروفة أيضاً باسم «ديزني لاند» بولاية «فلوريدا» الأمريكية، لموقف صعب، حيث وقع عُطل فني مفاجئ أدى إلى تركهم عالقين في الجو داخل العربات المعلقة وعلى ارتفاع بلغ حوالي 10 أمتار لمدة بلغت 3 ساعات. ووفقاً لما نشرته صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، أمس، جرى العُطل مساء السبت الماضي في لعبة «سكاي لاينر». وتتكون من عربات تسير على ارتفاع 10 أمتار. واضطرت إدارة المدينة إلى جلب قوات المطافئ لإنزال الرواد العالقين بعد أن مكثوا 3 ساعات داخل اللعبة المعلقة.