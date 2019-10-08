محطة الفضاء تحاشت حطاماً كونياً

المصدر: دبي - البيان

أعلن أليكسي لاغوتينكو، رئيس قسم العمليات، نائب رئيس هيئة استكشاف الفضاء في القوات الجو-فضائية الروسية، أن منظومة روسية منعت اصطدام المحطة الفضائية بحطام فضائي خلال عام 2019، بحسب وكالة «نوفوستي» الروسية.

وقال لاغوتينكو في حديث للصحافيين: «حذر خبراء المركز الرئيسي لاستكشاف الوضع في الفضاء 19 مرة من اصطدام النفايات الفضائية بالأقمار الصناعية، بضمنها مرة واحدة بالمحطة الفضائية الدولية منذ بداية عام 2019». وأضاف: تعتبر المسافة الخطرة تلك التي أقل من 10 كلم بين الحطام والقمر الصناعي أو المحطة الفضائية.