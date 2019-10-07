مضادات الاكتئاب تزيد مخاطر سكري الحمل

المصدر: دبي - البيان

أشارت دراسة جديدة إلى أن تناول مضادات الاكتئاب أثناء الحمل قد يرتبط بزيادة خطر الإصابة بسكري الحمل، بحسب ما ذكر موقع «سي إن إن» بالعربي.

ووفقاً لدراسة جديدة نُشرت في مجلة «BMJ Open»، اتضح أن الخطر المتزايد يبدو أكبر بالنسبة إلى العقاقير المضادة للاكتئاب فينلافاكسين والأميتريبتيلين. وقد أشارت هذه الدراسة إلى وجود علاقة، ولكن ليست سببية.

وقالت مؤلفة الدراسة أنيك بيرارد، الأستاذة بجامعة مونتريال في كندا ومديرة الأبحاث المتعلقة بالأدوية والحمل: «هذه الدراسة توفر قطعة أخرى من اللغز، حيث إنها تشكّل خطراً متزايداً نتيجة استخدام مضادات الاكتئاب أثناء الحمل». وأضافت أن الاكتئاب يجب علاجه أثناء الحمل، مشيرةً إلى أنه لاينبغي للمرأة الحامل أن تتوقف من تلقاء نفسها عن المضادات، ولكن يجب أن تتناقش ذلك مع طبيبها.