يقتل 4 أشخاص أثناء نومهم بعصا معدنية

المصدر: البيان الإلكتروني

قُتل أربعة مشرّدين في نيويورك ليل السبت بيديّ مشرّد شاب انهال عليهم بالضرب بعصا معدنية أثناء نومهم قبل أن تعتقله السلطات، بحسب ما أعلنت شرطة مانهاتن.

وقال ستيفن هيوز المسؤول في شرطة مانهاتن خلال مؤتمر صحافي إنّ المعتدي مشرّد يبلغ من العمر 24 عاماً. وقد اعتدى على مشرّد خامس ما أسفر عن إصابة الأخير بجروح بالغة نقل على إثرها إلى المستشفى

وأضاف أنّ الاعتداء وقع في حي تشاينا تاون في جنوب جزيرة مانهاتن، وأنّ القبض على المعتدي تمّ بفضل إفادات شهود عيان، مشيراً إلى أنّ العصا المعدنية التي استخدمها في هجومه كانت لا تزال بحوزته حين تم اعتقاله.

من جهته قال المحقّق في الشرطة، مايكل بالداسانو، إنّ الضحايا كانوا نائمين على الأرجح حين تعرضوا للاعتداء وفقا لفرانس برس.

وأضاف المحقّق "حتى الساعة يبدو أن الهجوم اعتداء عشوائي، إذ إنّ أحداً لم يُستهدف بسبب لون بشرته أو عمره أو أي شيء من هذا القبيل".

ومساء كل يوم يبيت أكثر من 63 ألف شخص في ملاجئ الطوارئ في نيويورك، بينما ينام 4000 آخرون في الشوارع أو في المترو، وفقاً لجمعية إنسانية متخصّصة برعاية المشردين.

وغالباً ما تكون الاضطرابات النفسية وإدمان المخدّرات وعدم توافر مساكن بأسعار معقولة وصعوبة الحفاظ على الوظيفة الأسباب الرئيسية للتشرّد، وفقاً للجمعية.